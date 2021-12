TRE não dá conta da propaganda irregular

Vale tudo para se destacar aos olhos do eleitor. Desde o dia 6 de julho, quando passaram a ser permitidas as campanhas eleitorais de 2012 nas ruas da cidade, candidatos não se intimidam diante da possibilidade de sofrer multas de até R$ 30 mil pela divulgação de propaganda irregular e espalham cartazes e pinturas por toda parte. Neste período, 2.057 placas foram apreendidas, 1.494 pinturas foram retiradas, além de banners e cartazes, e 389 processos já foram instaurados contra os infratores pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/BA).

Mas o número - que pode parecer alto - ainda não reflete a realidade das ruas, que não consegue ser captada pela única equipe do TRE/BA que é responsável pelas vistorias feitas em Salvador. A equipe de fiscalização do tribunal que tem a tarefa de percorrer todos os bairros da capital é composta por apenas dois oficiais de justiça, um único servidor de cartório e um motorista.

Surpresa - Mesmo com o apoio da Limpurb, Transalvador e Polícia Militar, o grupo não consegue evitar as infrações, cometidas por candidatos que têm o conhecimento da lei. "O TRE encaminhou para os partidos a cópia da Resolução 23.370/11, que regula a propaganda eleitoral", afirma o chefe da equipe de fiscalização, Estácio Freire. "Além disso, muitos dos infratores já são políticos experientes", diz, mantendo os nomes em sigilo.

Para alcançar o número de apreensões registradas desde o início da propaganda eleitoral, a fiscalização do TRE teve de contar com o fator surpresa. "A data e o roteiro das blitze só são do conhecimento da nossa equipe", afirma. mas, se os fiscais esperam surpreender, os candidatos têm contado com a sorte. Nas ruas, é grande o número de placas e cartazes em locais proibidos e longe dos olhos da fiscalização. Mesmo nas avenidas de grande circulação, como a Bonocô e a Garibaldi, a propaganda se fixa nos solos, encostas e muros, enquanto deveria ser móvel. Não falta sequer nas fachadas de estabelecimentos comerciais, que, mesmo sendo privados, servem ao público e, por isso, estão proibidos de exibi-la pela legislação.

"O que há, na verdade, é má-fé", diz Freire. "Os coordenadores de campanha sabem que só há uma equipe e se comunicam entre si quando a localizam. Daí, colocam a propaganda longe do local onde nos encontramos", diz.

Falta tempo - Segundo a analista judiciária Ana Lúcia Pinheiro, da 4ª Zona Eleitoral, os 389 processos em andamento por irregularidade na propaganda de candidatos são, na grande maioria, resultado de denúncias contra o horário eleitoral gratuito. "Nas ruas, quando candidato ou o partido é notificado, a propaganda é retirada", diz ela .Mas é aí é que esperteza dos candidatos burla a fiscalização. "Eles retiram e colocam em outro lugar", lembra Freire, que espera contar com a colaboração da sociedade. "Ouvimos a denúncia e vamos ao local, para tomar providências", diz.

Mas se depender de eleitores como a autônoma Terezinha Brito, a equipe de Freire terá pouco com o que se preocupar. "Cartazes e muros pintados não me incomodam. O pior são os candidatos "poluindo" os nossos ouvidos", diz ela. Mas há os que discordam. "Eu acho muito ruim ver a cidade toda pichada e placas em lugar inadequado", afirma o porteiro Eliseu Araújo, 44 anos. Apesar disso, nunca denunciou. "Faltou tempo", justifica.

