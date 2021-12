TRE lança campanha contra compra e venda de votos

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE) lançou em sua página na rede social Facebook, nesta segunda-feira, 20, o segundo cartaz da campanha que promove o uso consciente da propaganda eleitoral, iniciada pelo órgão na útlima terça-feira, 14. Desta vez, o TRE lançou o cartaz com a frase "Valorizo minha cidade. Não vendo meu voto!", onde orienta eleitores a fiscalizarem a captação ilícita de voto. A publicação também será feita por meio da conta do Tribunal no Twitter.

O cartaz baseia-se no artigo 41-A, da Lei das Eleições (9.504/97), que considera ilícito que o candidato doe, ofereça, prometa ou entregue ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública. Caso pratique tais infrações, o candidato pode ser penalizado com multa e, até mesmo, cassação do registro de candidatura ou do diploma, caso já tenha sido eleito.

Denúncias - Caso o eleitor flagre um candidato cometendo alguma das irregularidades mencionadas na Lei das Eleições pode denunciá-lo diretamente às Promotorias Eleitorais, nos Cartórios, ou também por meio da Ouvidoria do TRE-BA (no site www.tre-ba.jus.br).

O primeiro cartaz lançado pelo Tribunal, intitulado "Tirou meu sossego, perdeu voto!", alertou eleitores e candidatos sobre a necessidade de se evitar a poluição sonora no período eleitoral.



