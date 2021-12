TRE lança a campanha 'Voto Jovem"

Para estimular a votação de jovens entre 16 e 18 anos, que não são obrigados a participar do pleito, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) anunciou, na tarde deste domingo, 30, a campanha "Voto Jovem". A peça publicitária, usada no projeto, foi feita com a colaboração da Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação (COJUD).

"A iniciativa veio a partir de um pedido feito pela Presidente do TRE-BA, Desembargadora Sara Brito, para incentivar a participação ativa do eleitorado jovem", explica o Assistente da Assessoria de Comunicação do Tribunal, Venícios Belo.

Estampam a campanha três jovens que fazem parte do Projeto "Menor Cidadão", programa de estágio implantado em 2006 pelo TRE-BA, com estudantes de escolas públicas, com idade entre 16 e 18 anos. Até o momento, 128 alunos já foram contemplados pelo Projeto em Salvador.

