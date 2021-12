TRE faz nova blitz contra propaganda eleitoral irregular

Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) fazem, nesta sexta-feira, 1º, mais uma blitz pelas ruas de Salvador para identificar propagandas irregulares. A assessoria de comunicação do TRE não informou os locais fiscalizados nesta sexta.



O excesso de peças publicitárias espalhadas pelas ruas e avenidas da capital baiana está causando transtornos na cidade. Além da sujeira, o material de divulgação de campanha afixado em bens públicos está provocando acidentes. Segundo o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral da Bahia (TRE-BA), juiz Josevandro Souza Andrade, eleitores e carros já foram atingidos por placas e cavaletes mal colocados.

Desde o início do período eleitoral, o TRE-BA já recolheu cinco toneladas de material de propaganda irregular. Segundo a Lei Eleitoral, o horário de exposição de placas e cavaletes é das 6h às 22h. Após esse horário, as propagandas deveriam ser retiradas. De acordo com Andrade, esse é o maior problema das eleições deste ano.



“Os partidos políticos estão abusando. As avenidas de Salvador têm grande quantidade de placas. Eles praticamente não usam cavalete, estão pregando as propagandas em árvores, postes, fincando madeira no chão, o que não é permitido pela Justiça eleitoral”.







O corregedor reclama do desrespeito dos partidos à legislação e ao esforço do tribunal em limpar a cidade. Ele afirma que mesmo depois de serem multados, os partidos continuam espalhando propagandas. “Temos feito um trabalho para remover essas placas e levá-las para o nosso depósito. A Procuradoria Regional Eleitoral está motivando as representações e multando os partidos políticos responsáveis”.



Segundo Andrade, cerca de 1,5 mil processos sobre propaganda irregular já foram julgados. As multas variam entre R$ 2 mil e R$ 8 mil. Na última quarta-feira (29), o TRE-BA acolheu uma representação da Procuradoria Regional Eleitoral e determinou que 31 candidatos retirem toda a propaganda eleitoral irregular sob pena de multa diária de cinco mil reais.

*Com informações da Agência Brasil.

adblock ativo