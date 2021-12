Feira de Santana, Camaçari e Barreiras são algumas das zonas eleitorais onde os mesários convocados para trabalhar nas eleições desse ano podem fazer o treinamento via internet.

Além das 59 zonas eleitorais espalhadas pelo interior do estado, 20 sediadas na capital estão oferecendo o treinamento. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) cadastrou mais de 1.500 mesários para realizar o treinamento online.

Para participar é necessário fazer o cadastramento no site indicado na carta de convocação enviada pelo correio e usar o código de inscrição informado na correspondência.

O TRE recomenda a verificação cuidadosa de todas as informações disponibilizadas na carta, pois cada zona eleitoral tem um prazo para realizar a capacitação. Após o fim do curso online o mesário recebe um certificado que o habilita a atuar no dia da eleição.

Os mesários convocados pelas zonas eleitorais que não oferecem o curso online podem realizar o treinamento virtual, mas apenas como complemento do aprendizado. Nesses casos é obrigatório o comparecimento presencial ao local indicado na carta para receber as orientações.

Confira a lista das zonas eleitorais que oferecem o curso online clicando aqui.

Veja um vídeo do TRE sobre o cadastramento online.

Cleidiana Ramos TRE disponibiliza treinamento online para mesários

adblock ativo