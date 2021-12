TRE deve decidir, nesta quinta, situação de Otto Alencar

Regina Bochicchio, do A TARDE



O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-Ba) deverá julgar nesta quinta 114 solicitações de registros de candidatura, sendo 40 nomes integrantes da lista de pedidos de impugnação. Entre estes últimos está a chapa do governador Jaques Wagner (PT), cujo vice, Otto Alencar (PP), está sendo acusado de dupla filiação, no PP e no PR, legenda da qual fazia parte antes de assumir cadeira no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), em 2004.

Otto deixou o TCM e filiou-se ao PP em março desse ano para concorrer na chapa majoritária com Wagner. O senador Cesar Borges (PR), que concorre à reeleição na chapa do candidato Geddel Viera Lima (PMDB), ex-parceiro de Otto nos tempos carlistas, entrou com recurso no TRE, em nome da coligação A Bahia Tem Pressa, pedindo a anulação da candidatura.



Na sessão de terça-feira o TRE indeferiu a candidatura da deputada Angela Sousa, que até então concorreria à releição pelo PSC. Os candidatos ou coligações têm três dias para entrar com recurso contra a decisão.



O coordenador de Registro e Informações de Processos do TRE, José Noel Bastos, informou que a expectativa é que todos os registros sejam julgados hoje. Até agora foram indeferidas 91 candidaturas, sendo 66 com recurso. São 720 candidaturas deferidas até o momento.

Lista - Entre os nomes de expressão pública que fazem parte da lista dos 40 – que coincidentemente foram empurrados para o fim da fila – e que aguardam julgamento hoje está o do deputado federal Coriolano Sales (PSDB) acusado de participar da chamada “máfia das sanguessugas“, esquema de desvio de dinheiro público na compra de ambulâncias para municípios, e que renunciou para evitar uma provável cassação.

Os deputados federais Geraldo Simões (PT), Joseph Bandeira (PT) e o candidato à Câmara Federal e ex-prefeito de Barreiras Saulo Pedrosa estão na fila aguardando julgamento. Na ala dos estaduais, Maria Luiza Laudano (PTdoB), Sergio Passos (PSDB) e Virgínia Hagge (PMDB) terão seus processos julgados.

adblock ativo