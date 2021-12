TRE desenvolve programa semanal de notícias jornalísticas

Os principais acontecimentos relacionados às Eleições 2012 podem ser acompanhados, desde a última terça-feira, 10, por meio do novo programa jornalístico produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e pelo Núcleo de Audiovisual (NAV) do próprio órgão, o "TRE-BA Notícias" pode ser assistido no canal do Tribunal no You Tube (www.youtube.com/tvtreba).

O telejornal web, de veiculação semanal, também poderá ser assistido pelos funcionários do órgão por meio da intranet (sistema interno de comunicação). De acordo com o TRE-BA, além da necessidade de informar os cidadãos sobre a rotina eleitoral do Estado, o programa surge como um dos passos para adequação da comunicação da Corte à Resolução 85/2009, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A resolução do CNJ determina a necessidade do setor de comunicação social do Poder Judiciário adequar mensagens, linguagens e canais aos diferentes segmentos de público.

Além do TRE-BA Notícias, o Tribunal desenvolve dois outros programas noticiosos: o TRE-BA Democracia e o TRE-BA Gestão de Pessoas.

Confira a primeira edição do TRE-BA Notícias:

