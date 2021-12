TRE define tempo e ordem de programas eleitorais; Bruno Reis (DEM) terá 4 minutos

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) definiu a ordem e o tempo de veiculação das propagandas eleitorais no rádio e na televisão dos candidatos às eleições municipais 2020, em reunião virtual realizada nesta terça-feira, 6. Os programas eleitorais começam nesta sexta-feira, 9, e seguem até 12 de novembro.

Com 4 minutos e 35 segundos por bloco, a coligação “Salvador não pode parar”, encabeçada por Bruno Reis (DEM), foi a que conseguiu o maior tempo nos veículos de comunicação. Em seguida, aparece a coligação "Que cuida de gente”, liderada por Major Denice (PT), com 1 minuto e 59 segundos.

Olívia Santana (PCdoB), da coligação "Experiência, amor e raça”, terá 1 minuto 10 segundos. Pastor Sargrnto Isidório (Avante), da coligação “Vamos cuidar de gente”, contará com 1 minuto e 2 segundos. Já Os partidos PMN, PTC, DC, REDE, PCB, PCO, PMB, PRTB, PSTU e UP não têm tempo no horário eleitoral.

Confira o tempo de cada candidato por bloco:

Bruno Reis – Coligação Salvador não pode parar (DEM, PDT, Republicanos, MDB, Solidariedade, Cidadania, PL, PSL, PSC, Patriota, PSDB, PV, DC, PMN e PTB): 4 minutos e 35 segundos.

Major Denice – Coligação Que cuida de gente (PSB e PT): 1 minuto e 59 segundos.

Olívia Santana – Coligação Experiência, amor e raça (PC do B e PP): 1 minuto de 10 segundos.

Pastor Sargento Isidório – Coligação Vamos cuidar de gente (AVANTE, PMB e PSD): 1 minuto e 2 segundos.

Bacelar – Coligação Salvador dos bairros é Salvador de todos (Podemos, Rede e PTC): 35 segundos.

Hilton Coelho – Coligação Frente capital da resistência (PSOL, UP E PCB): 21 segundos.

Celsinho Cotrim – Partido Republicano da Ordem Social (PROS): 18 segundos.

Cezar Leite – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB): 0 segundos.

Rodrigo Pereira – Partido da Causa Operária (PCO): 0 segundos.

adblock ativo