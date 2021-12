TRE confirma regularização do título para 5 de março

Começa no dia 5 de março o prazo para que os eleitores que tiveram o título de eleitor cancelado regularizem a situação. A informação, que havia sido noticiada com exclusividade pela Coluna Tempo Presente, foi confirmada pela assessoria de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) e será detalhada ainda hoje.

A sessão do Pleno do TRE, para a homologação da revisão eleitoral biométrica, encerrada no dia 31 de janeiro em Salvador e em outros 51 municípios, está marcada para a próxima quarta-feira, dia 21 de fevereiro.

No total, dos 2,034 milhões de eleitores aptos a votar em Salvador, 1,539 milhão foi biometrizado – o que representa 75,69% do eleitorado da capital baiana. Já no estado da Bahia, dos 10,750 milhões de eleitores apos, 5,739 foram recadastrados (53,38%).

