TRE cobra celeridade de juízes eleitorais em Salvador

Após pressões da coligação "Pra Defender Salvador", liderado pelo candidato a prefeito da capital, ACM Neto, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargadora Sara Brito, pediu aos juízes eleitorais celeridade no julgamento de medidas cautelares.

A solicitação atende o pedido de representantes do democrata, que apresentaram à desembargadora, na tarde desta terça-feira, 25, um levantamento das ações julgadas favoráveis à coligação, contra a campanha do candidato petista Nelson Pelegrino, que não estão sendo cumpridas por causas de medidas procrastinadoras do adversário.

"No total, são mais de 100 minutos em direitos de resposta e supressões de tempo em inserções e programa eleitoral de Pelegrino, que estão impedidos de ser cumpridos por causa de medidas cautelares que não estão sendo julgadas, prejudicando nosso candidato", afimou José Carlos Aleluia, presidente estadual do DEM.

Destacando o prejuízo ao processo eleitoral, a desembargadora Sara Brito colocou à disposição do colegiado a relação de processos pendentes, entregues por representantes da coligação "Pra Defender Salvador".

