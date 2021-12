TRE-BA realiza auditoria das urnas do segundo turno

Na manhã deste domingo, 28, de eleição, está sendo realizada no auditório do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), a votação paralela para auditoria das urnas sorteadas no Estado.

O TRE-BA sorteou cinco urnas eletrônicas, sendo quatro do interior e uma da capital. O sorteio foi realizado em audiência pública do sábado, 27, véspera do segundo turno da votação, as urnas sorteadas foram designadas para a auditoria por meio de votação paralela, elas são das cidades de Jaguaquara (76ª ZE), São Gonçalo dos Campos (108ª ZE), Jussara (159ª ZE), Camaçari (171ª ZE) e Salvador (17ª ZE).

Todo o procedimento é público e pode ser acompanhado por qualquer cidadão interessado no processo de auditoria das urnas. No final do processo, após apuração dos votos é emitido um relatório final e o resultado das cédulas é comparado ao das urnas auditadas. O número deve ser exatamente o mesmo para os dois modelos de votação.

