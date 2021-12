TRE-BA modifica mais de 40 locais de votação em Salvador

A menos de uma semana das eleições, mais de 40 locais de votação em Salvador foram modificados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), em função de problemas relacionados à infraestrutura dos imóveis – como reformas ainda não concluídas –, fechamento de algumas escolas e instituições e outras questões que impedem a utilização dos espaços como seções eleitorais.

Entre as mudanças, está a 13ª zona eleitoral (que corresponde aos bairros da Pituba, Itaigara e Nordeste de Amaralina), cujas seções que funcionavam na escola Damásio Educacional, na Pituba, foram transferidas para o Colégio Anchieta (rua Érico Veríssimo, nº 292, Itaigara).

Já na 15ª zona eleitoral, que engloba os bairros de São Caetano e Capelinha, as alterações de locais de votação ocorreram para os eleitores que votam na Escola Educador Paulo Freire, em Bom Juá, cujas seções foram transferidas para a Escola Comunitária do Bom Juá.

O TRE-BA orienta que os eleitores do estado se informem sobre os locais de votação com antecedência. A consulta pode ser feita no site do órgão, por meio do nome ou do número do título do eleitor.

