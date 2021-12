TRE-BA manda retirar propagandas com "efeito outdoor"

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) determinou a retirada de peças publicitárias dos candidatos a governador Paulo Souto (DEM) e Rui Costa (PT) e dos candidatos ao Senado Geddel Vieira Lima (PMDB) e Otto Alencar (PSD). Segundo informações do TRE, as peças foram consideradas irregulares por causa do tamanho.

A deliberação sobre o chamado "efeito outdoor" aconteceu na quarta-feira, 20. O uso deste tipo de veículo não é permitido para campanhas eleitorais e a legislação eleitoral determina que as peças não podem ultrapassar a área de quatro metros quadrados, para que o impacto visual não seja semelhante ao de um outdoor.

Paulo Souto e Geddel Vieira Lima devem pagar multa diária de R$ 2 mil pelas pinturas em muros que, quando justapostas, ultrapassam o limite permitido pela Lei Eleitoral. O candidato Rui Costa tem prazo de 24 horas para retirar todas as placas confeccionadas com borda e suporte metálico na avenida Tancredo Neves, sob pena de multa diária de R$ 5 mil. No caso do petista, o juiz considerou que a área metálica ao redor da mensagem impressa também é considerada parte da propaganda, ultrapassando o tamanho autorizado.

Já o candidato Otto Alencar terá que retirar os balões infláveis das ruas. Para que esse tipo de propaganda não incorra no "efeito outdoor", o diâmetro dos balões não pode ultrapassar 1,12 metros, o que é equivalente a quatro metros quadrados, segundo decisão do Juiz Salomão Viana.

