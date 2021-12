TRE-BA funcionará em regime de plantão até o dia 31 de agosto

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), que fica localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, funcionará em regime de plantão aos sábados e domingos até o dia 31 de agosto. Segundo o órgão, o esquema especial faz parte do Calendário Eleitoral fixado para o pleito deste ano.

Além disso, a partir desta quinta, 16, o TRE-BA funcionará de 16h às 19h, incluindo às sextas-feiras, quando os serviços do órgão normalmente são oferecidos apenas pela manhã.

O plantão atinge diversas áreas do órgão, a exemplo da Assessoria de Juízes; Assessoria Especial da Presidência; Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial; Coordenadoria de Eleições e de Logística; Seção de Protocolo e Expedição; e Secretaria Judiciária.

Este ano, as eleições ocorrem no dia 7 de outubro, das 8h às 17h. Caso haja segundo turno para presidente ou governador, o novo pleito será realizado no dia 28 de outubro, também das 8h às 17h.

