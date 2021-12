TRE-BA faz nova blitze contra propaganda irregular

A TARDE On Line*

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) retomou nesta quarta-feira, 21, as diligências de fiscalização de campanha irregular feita pelos candidatos às eleições majoritárias de outubro próximo. Na avenida Garibaldi, a equipe, formada por membros do TRE-BA, PM, Limpurb e Sucom, encontraram três muros com pinturas em dimensões acima das estabelecidas pela legislação eleitoral em vigor. Após inspecionar a Garibaldi, a equipe rumou para a região do Iguatemi e Centro de Convenções.

O primeiro muro irregular, encontrado em uma residência próxima a sede da Unifacs, estava com propaganda dos candidatos Geddel Vieira Lima e Alan Sanches. Os outros dois, no viaduto que conduz à Federação, traziam propagandas de ACM Neto, Paulo Souto e Antonio Brito. Em todos os casos, a metragem das pinturas ultrapassava o tamanho regulamentar. Os muros foram pintados de branco pela Sucom e todos os candidatos serão notificados.

Na avenida Juracy Magalhães Jr, próximo à Embasa (Parque Lucaia), um muro de 60 metros estava completamente tomado por propaganda do candidato ACM Neto. A metragem permitida por lei não ultrapassa os quatro metros. Já nas avenidas ACM, Magalhães Neto e Tancredo Neves não foram encontradas irregularidades.

Segundo Hilton Costa Lino, chefe de cartório da 11ª região do TRE-BA e coordenador da fiscalização nesta quarta, mesmo em casos em que os muros são pintados em propriedade particular e com a autorização do dono do imóvel, as especificações legais de altura e largura das pinturas precisam ser respeitadas. No caso das figuras no viaduto da Federação, Costa Lino acrescenta que não importa se são candidatos de partidos diferentes, "o TRE entende a pintura como um conjunto único. que formam uma figura só", acrescenta.

Trânsito - Um leitor de A TARDE, em contato com a redação através do Cidadão Repórter, reclamou que a ação do TRE-BA, embora necessária para coibir os abusos de campanha, causou transtornos ao trânsito do Rio Vermelho, nas proximidades da Ceasa, sentido Iguatemi, para quem se deslocava pela região nesta manhã. Segundo o leitor, houve um princípio de engarrafamento por conta da operação da Justiça Eleitoral e do aparato da Polícia Militar montado para a fiscalização.

*Com informações da repórter Danielle Villela

Veja infografia com as regras do TSE para a eleição:

