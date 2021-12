TRE aprova candidatura de Rodrigo Pereira

A candidatura de Rodrigo Pereira (PCO) à Prefeitura de Salvador, foi deferida neste domingo, 11, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

A informação foi publicada no DivulgaCand, plataforma que reúne as informações oficiais de todos os candidatos do país. Esta foi a segunda candidatura aprovada para o pleito municipal deste ano. A outra é a do candidato do PSOL, Hillton Coelho.

Rodrigo Pereira tem 34 anos e é natural de Simões Filho. Essa é a primeira vez que o militante do PCO sairá candidato a um cargo político.

