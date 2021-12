TRE apreende 638 placas irregulares na Paralela

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia apreendeu 638 placas de publicidade eleitoral em operação realizada no último final se semana na avenida Paralela.



A ação contou com apoio da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom), da Transalvador e da Secretaria Municipal de Ordem Pública.



As peças foram removidas porque estavam em locais inadequados, atrapalhando a passagem de pedestres e sendo exibidos fora do horário permitido, ou seja, fora do período compreendido entre as 6h e as 22h.



Na tarde de segunda-feira, 28, era possível observar o número bastante reduzido de placas de candidatos na avenida Paralela, cena contrária à observada na também movimentada avenida ACM.



"Sinceramente, estas peças só fazem deixar a cidade feia. E de que adianta tirar as peças depois das dez da noite, quando a maioria das pessoas está em casa?. Essa legislação é uma palhaçada", protestou o professor aposentado José Felício Alves, 72 anos, que andava pela avenida ACM.



Locais públicos



A lei 9.504/97, que define as regras das eleições, estabelece que nenhuma peça de campanha eleitoral pode ser afixada em áreas e em equipamentos públicos, como postes, balaustradas, sinaleiras, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus ou jardins.



Na tarde de ontem, porém, a reportagem de A TARDE flagrou peça de campanha do candidato a deputado estadual Luciano Simões Filho posta em quiosque na Praça Geraldo Walter, no Rio Vermelho. A TARDE não conseguiu localizar o candidato ontem.

adblock ativo