TRE altera local da 217ª seção

Os eleitores da 217ª seção eleitoral devem ficar atentos, pois o local de votação foi modificado nessa eleição. Ao invés de votar na Universidade Salgado Filho (Universo), na avenida ACM, eles devem procurar a 171ª seção, que fica no Colégio Sartre COC, no Itaigara, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Quem vota no Colégio Estadual Presidente Emília Garrastazu Médici, no Stiep, também deve ficar atento que a escola mudou de nome. Agora chama-se Colégio Estadual do Stiep Carlos Marighella. A mudança foi solicitada pelos alunos, ex-estudantes, pais e comunidade e não interfere na eleição.

adblock ativo