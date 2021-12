TRE altera locais de votação de seis zonas eleitorais em SSA

Os eleitores que votam em Salvador devem ficar atentos. Isso porque seis zonas eleitorais da capital baiana (2ª, 4ª, 7ª,14ª, 16ª e 19ª) tiveram locais de votação alterados.

A mudança atinge as regiões de Alto de Coutos, Fazenda Coutos, Paripe, Federação, Cabula, Novo Horizonte, Mata Escura, Sussuarana, Tancredo Neves, Jardim Nova Esperança, Fazenda Grande II, São Marcos, Pelourinho e Boa Vista de Brotas.

Portanto, para evitar transtornos neste domingo, 2, o eleitor pode consultar seu local de votação no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Também é possível entrar em contato com o órgão por meio do telefone (71) 3373-7000.

