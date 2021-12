Transporte e saúde são prioridade nas promessas

PROMESSÔMETRO - A TARDE faz o levantamento das propostas dos quatro candidatos à prefeitura de Salvador mais bem posicionados nas pesquisa



Os setores de transporte e saúde concentram as promessas dos quatro candidatos à prefeitura de Salvador mais bem posicionados nas pesquisas - ACM Neto (DEM), Nelson Pelegrino (PT), Mário Kértesz (PMDB) e Márcio Marinho (PRB). O levantamento foi feito por A TARDE com base nos programas de governo e notícias veiculadas nos portais dos candidatos nos 30 primeiros dias da campanha, iniciada oficialmente no dia 6 de junho. O "promessômetro" será veiculado no portal A TARDE e atualizado até o dia das eleições.

No geral, os candidatos elegeram o transporte e trânsito como principal prioridade. Foram 26 propostas dos quatro candidatos, que vão desde intervenções simples como a melhoria do asfalto das ruas e ciclovias até obras de porte como o alargamento de avenidas e a implantação de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na Cidade Baixa. Somente duas propostas foram comuns a todos os candidatos: a requalificação do asfalto das ruas e avenidas da cidade e a instalação de semáforos inteligentes.

A saúde vem na sequência, com 23 propostas dos candidatos. Elas incluem projetos como de ampliação da atenção básica, por meio do crescimento do Programa Saúde na Família. Também há propostas para construção de policlínicas de especialidades, unidades de pronto-atendimento e até incremento dos procedimentos de alta complexidade, que normalmente ficam sob a batuta do estado. Dois candidatos - ACM Neto e Mário Kertész - prometeram construir pelo menos um hospital municipal, o que atualmente não existe na capital baiana.

Educação - Nem mesmo os quatro meses de greve na rede pública estadual, que trouxeram a educação para o centro do debate político na Bahia, foram suficientes para alavancar as propostas dos prefeituráveis de Salvador no âmbito do município. Dos 12 setores elencados no levantamento, a educação é o terceiro que menos teve propostas: um total de sete entre os quatro principais.

Mais do que iniciativas inovadoras que venham dar novo fôlego à gestão da educação municipal, os candidatos se limitaram a propostas tradicionais como a ampliação do ensino integral, construção de novas escolas e implantação de mais creches e pré-escolas em Salvador.

"A educação pública é péssima, mas em geral não é encarada como principal problema. Por isso nem sempre é prioridade dos candidatos", explica o cientista político e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Jorge Almeida.



Gestão - Alvo de críticas dos candidatos durante debates e entrevistas, a gestão do município também foi deixada de lado nas promessas. O tema foi alvo de apenas seis propostas dos quatro candidatos somados. Junto com as políticas sociais, foi a área em que houve menos promessas.

Entre as propostas apresentadas até o momento, destacam-se o corte de gastos da prefeitura, a descentralização da administração e a implantação de sistemas de gestão baseados na meritocracia.





