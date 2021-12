Tranquilidade marca votação na cidade de Barreiras

O domingo está com o clima mais ameno em Barreiras (distante a 858 km de Salvador), com algumas pancadas de chuva isolada. Como já estava previsto, os eleitores estão satisfeitos com a redução do tempo de espera na fila para votar, diminuindo o movimento nos locais de votação.

“No primeiro turno esperei quase duas horas. Hoje nem peguei fila”, disse a professora Virginia Moura, ao deixar o Colégio estadual Professor Alexandre Leal Costa (Polivalente), no centro da cidade.

Para ela, “a expectativa de chuva para as próximas horas já melhorou a temperatura, prometendo um dia mais agradável, depois do calor que enfrentamos no primeiro turno e nos últimos dias”.

Também a sujeira dos papéis de propaganda dos candidatos em menor escala foi percebida pelos eleitores. Segundo o gari Afonso Chagas, “lamentável que ainda tenham alguns, mas melhorou muito em relação a 7 de outubro”.

Ele, que trabalha na limpeza das ruas, afirmou que “é uma falta de consciência ambiental da parte de quem faz esta ‘porcalhada’, porque estes papeis podem entupir os canais de drenagem da água das chuvas”.

