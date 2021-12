Trade quer centro de convenções municipal e foco no turismo

A queda de parte do Centro de Convenções e consequente decisão de demoli-lo deixou ainda mais em alerta o trade turístico de Salvador. Turismo tem grande importância na economia da cidade e é um setor de potencial geração de empregos. Só no Carnaval de 2016 foi injetado quase R$ 1 bilhão na cidade. A mesma cifra foi computada no Réveillon 2015-2016.

A TARDE ouviu duas entidades para saber os pleitos da área em Salvador: Jorge Pinto, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens-BA (Abav); e Glicério Lemos, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih - seção Bahia).

Agências

A construção de um Centro de Convenções Municipal é um dos itens listados pelo segmento das agências de viagens e receptivo, a Abav. O presidente da entidade, Jorge Pinto, diz que os pleitos dos segmentos seriam: sinalização para paradas dos veículos de turismo nos pontos turísticos, bem como organizar essas paradas para embarque e desembarque. Necessidade de minorar o assédio aos turistas nos locais de visitação.

Regularizar as concessões de serviços nas praias "nas quais se cobram preços abusivos e agressivos" é uma das reclamações dos turistas. A reativação dos pontos de informações turísticas é outro pleito, bem como a necessidade de se investir nacional e internacionalmente na promoção da cidade.

A melhoria da malha aérea de Salvador com voos nacionais e internacionais e a criação de um segmento de captação para isso são fundamentais. A lista diz, ainda, da necessidade de se criar um observatório do turismo para entender/ouvir o turista.

Hotéis

A Abih, representada por Glicério Lemos, diz que "o turismo e a hotelaria vivem a mais grave crise de sua história em função das desventuras do Centro de Convenções abandonado há muitos anos (...) que terminou com o desabamento de parte de sua estrutura".

A entidade crê que a prefeitura pode viabilizar alternativas, junto ao estado, para a construção de um novo centro de congressos de grande porte, na mesma área do antigo Centro de Convenções - equipamento de importância "fundamental" já que "o turismo de negócios e congressos constitui a melhor alternativa de sustentação da atividade na baixa estação".

Além disso, a Abih lista os pleitos: fomentar divulgação do destino Salvador, nacional e internacionalmente. "Fortes campanhas de mídia são urgentíssimas (...) de modo a reverter o processo de perda de visitantes vivenciado nos últimos anos".

Avalia, ainda, como essencial a continuidade das obras na orla, a exemplo das regiões do Farol de Itapuã e Stella Maris, lembrando a instalação dos quiosques em toda a orla. E pede estudos técnicos para regular a entrada de novos condo-hotéis, exigindo área mínima de 100 m².

A Abih também lembra a conclusão da ciclovia em toda a orla, ligando-a aos pontos turísticos. Pede a diminuição do peso de impostos e taxas e a revisão do IPTU da atividade hoteleira. Finaliza com o pedido da definição de um calendário de eventos em vários espaços da cidade "para que Salvador volte a ter atrações que aumentem a permanência média do visitante". E pede a modernização da sinalização turística "e retirada dos sinalizadores de pedestres que enfeiam a cidade e impedem a vista ao mar".

Candidatos respondem

O coordenador do plano de governo do candidato ACM Neto, Luiz Carreira, agradece as contribuições: "Agora mais do nunca, com a perda do Centro de Convenções, será preciso redobrar os esforços e diferenciar o nosso produto turístico, associando turismo e cultura, qualificando-o nas várias frentes - de sol e praia, cultural, religioso, náutico, para compensar o abalo no turismo de negócios".

Diz, ainda, que novas iniciativas e projetos já estão programados. "Uma parceria ainda maior com o trade turístico será de fundamental importância para o sucesso". Carreira lembra que Salvador reúne atributos naturais, culturais e humanos que a tornam um produto turístico singular.

"Mas só é boa para o turista a cidade que é boa para os seus moradores. Transformando-a numa cidade cada vez melhor para os seus moradores, a prefeitura vem preparando Salvador para o turismo". Ele cita o Projeto Orla (São Tomé de Paripe a Itapuã), os novos equipamentos culturais e o novo calendário de eventos, salientando que há um financiamento do BID para o Prodetur-Salvador.

A candidata Alice Portugal (PCdoB) diz que os pleitos da Abav e Abih são pertinentes, inclusive a ideia de um Centro de Convenções Municipal. Numa gestão sua, diz, o turismo vai estar entre as prioridades. "Vou elaborar o Plano de Desenvolvimento Turístico, criar o Museu do Carnaval e estabelecer parcerias com as instituições de nível superior para remodelar e reorientar a formação de mão de obra, qualificando-a para o turismo histórico, mas ampliando para o turismo científico, religioso e de negócios".

No turismo religioso promete criar o circuito Irmã Dulce, melhorando a estrutura do receptivo na Praça da frente, feita pelo governo, com prioridade para os micro e pequenos empreendedores locais. Diz, ainda, que apoiará iniciativas do "povo de terreiro" valorizando a religião de matriz africana para geração de renda.

O candidato Sargento Isidório (PDT) diz que quer desenvolver e potencializar o turismo de negócios e principalmente o turismo religioso "vocação natural da cidade, com centenas de igrejas católicas, terreiros de candomblés, centros espíritas e milhares de igrejas evangélicas". Lembra que quer criar a festa Espiritoval ou Cristoval, aproveitando as estruturas para o carnaval no circuito Barra-Ondina.

Patrimônio

O candidato Fábio Nogueira (PSOL) diz que são muitos os desafios para que Salvador reverta a atual situação onde se encontra inferior em visitação a Florianópolis, Búzios e Foz do Iguaçu. "Há que se ter uma visão mais abrangente e aproveitar as observações dos turistas em relação aos pontos fortes da cidade como hospitalidade e gastronomia ao tempo em que precisamos melhorar nossos pontos considerados fracos como segurança, limpeza e mobilidade".

O turismo deve ter como foco, diz, o patrimônio natural, histórico e cultural soteropolitano. Diz que a gestão de ACM Neto acabou com a Secretaria de Cultura, deu a atividade cultural um orçamento de 0,6%.

"No nosso governo, vamos trabalhar incentivando o turismo de negócios através de uma 'união' entre a prefeitura e o governo", promete Cláudio Silva (PP). Diz que o intercâmbio cultural será estimulado através de uma articulação com demais entes federais e instituições municipais para a formação, capacitação e circulação de bens e serviços culturais locais. Diz que vai gerar emprego e renda e aumentar leitos da rede hoteleira e espaços de convenções". Os candidatos Da Luz e Célia Sacramento não responderam.

