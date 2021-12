Total de 24 urnas apresenta defeitos na Bahia

Um total de vinte e quatro urnas na Bahia apresentaou algum problema durante a manhã deste domingo, 2, dia de eleições. Catorze das vinte e quatro urnas precisaram ser substituídas, as outras passaram por um processo de ajuste de hora e data, reinicialização e substituição de bateria interna.



Segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), no ranking de ocorrências registrado pelo sistema da Justiça Eleitoral, Salvador ocupa a primeira colocação com oito urnas necessitando substituição, na sequência está a cidade de Vitória da Conquista, com quatro substituições, e Itapetinga, com duas.



As trocas de urnas em Salvador foram feitas no CEEPS Anísio Teixeira, Damásio Educacional, Escola de 1º Grau Josias de Almeida Melo, Escola de 1º Grau Santa Bárbara, Escola Municipal Consul Schindler, Escola Estadual Ministro Pires de Albuquerque, Escola Estadual Conselheiro Vicente Pacheco de Oliveira e na escola Padre Norberto e no Centro de Educação Especial da Bahia.

adblock ativo