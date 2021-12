Torcidas a favor e contra candidatura de Roriz levam tensão ao Distrito Federal

O esperado julgamento da candidatura de Joaquim Roriz (PSC) ao governo do Distrito Federal no Supremo Tribunal Federal (STF) criou um clima de tensão na Praça dos Três Poderes. Grupos de manifestantes a favor e contra Joaquim Roriz estão reunidos em frente ao STF desde às 14 horas. A Polícia Militar do DF (PMDF) estima que 2 mil pessoas se concentraram em frente à sede do STF. Durante a tarde, os manifestantes trocaram ofensas.





Em determinado momento, a polícia e integrantes do Movimento Fora Roriz foram atingidos por pedras de gelo e ovos atirados pelo grupo rorizista, que estava em maioria. Apesar das provocações, não houve brigas. De acordo com o tenente coronel Vieira, comandante do 6º Batalhão da PMDF, a polícia está preparada para evitar confrontos entre as duas torcidas.



A candidatura de Joaquim Roriz foi questionada pelo P-SOL com base na Lei da Ficha Limpa. Em 2007, Roriz renunciou ao mandato de senador pelo DF para escapar de um processo de cassação. O julgamento no STF foi interrompido no fim da tarde por causa de um pedido de vista do ministro José Antônio Dias Toffoli e deve ser retomado amanhã (23). Antes, o relator do processo, ministro Carlos Ayres Britto, votou pela impugnação da candidatura de Roriz com o argumento de que a Lei da Ficha Limpa vale para esta eleição.

