Todos os candidatos ao governo da Bahia já votaram

Durante o fim da manhã até o início da tarde deste domingo, 7, todos os candidatos ao governo do Estado da Bahia já haviam registrado seus votos.

O primeiro foi João Santana (MDB), que votou na Escola Saci, na cidade de Irará, a cerca de 140 Km de Salvador, por volta das 8h. Logo após, o vice líder das pesquisas prévias, José Ronaldo (DEM), votou no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, no bairro Santa Mônica, em Feira de Santana. Candidato pelo PCO, Orlando Gomes também registou o voto no segundo maior colégio eleitoral da Bahia, em Feira, por volta das 10h.

Passava das 11h quando o ex-prefeito da capital baiana, João Henrique (PRTB), esteve no Centro de Educação Especial da Bahia, em Ondina, acompanhado de familiares e do candidato ao Senado Celsinho Cotrim para votar. Já a candidata da Rede, Célia Sacramento, votou na Escola Municipal Fazenda Grande, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, no fim da manhã. O candidato a reeleição Rui Costa (PT), que lidera grande vantagem em todas as pesquisas prévias de intenção de votos, foi o último a votar, no Colégio Estadual Duque de Caxias, bairro da Liberdade, em Salvador.

