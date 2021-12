Tiririca obtém 1,3 mi de votos e elege ao menos mais 3

Com 1,353 milhão de votos, o palhaço Tiririca, ou Francisco Everardo Oliveira Silva, do PR, tornou-se o deputado federal mais votado das eleições de ontem. Ao todo, Tiririca teve mais que o dobro de eleitores que o segundo colocado em São Paulo, Gabriel Chalita (PSB). Com sua expressiva votação, ele arrasta pelo menos mais três deputados da coligação. Nas vagas "abertas" por ele entraram Otoniel Lima (PRB), Vanderlei Siraque (PT) e o delegado Protógenes Queiroz (PC do B).

