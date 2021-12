The Economist: brasileiros estão 'roendo as unhas'

Os brasileiros terão poucas unhas restantes "para roer" quando escolherem o presidente do País neste domingo, 26, destacou a revista britânica The Economist, em reportagem sobre o dia da votação no Brasil. Segundo a publicação, esta é uma das mais apertadas disputas eleitorais que o País já viu.

"Dilma Rousseff esta semana abriu uma liderança de seis a oito pontos. Mas no fim Aécio Neves retomou o ritmo. E o ímpeto parece estar novamente com ele", disse a Economist.

A revista apontou ataques feitos por ambas as campanhas e destacou a reportagem da edição mais recente da revista Veja, que acusa Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de saberem de um esquema de propinas na Petrobras, segundo a delação do doleiro Alberto Youssef. A Economist lembrou que revelações anteriores envolvendo a estatal não prejudicaram o desempenho da petista nas pesquisas.

Na semana passada, a revista britânica publicou um editorial declarando apoio a Aécio. "Aécio merece vencer. O Brasil precisa de crescimento e de um governo melhor. Aécio tem mais probabilidade de alcançar isso do que Dilma", disse o editorial.

