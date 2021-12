Tesoureiro do PSDB prevê arrecadação mais difícil

O coordenador financeiro do candidato do PSDB à Presidência Aécio Neves (MG), José Gregori, avaliou que será mais difícil arrecadar recursos para as eleições deste ano em comparação com a realizada em 2010.

Gregori, ex-ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, disse que o cenário econômico é diferente ao da disputa passada quando o país vivia uma situação melhor.. "A situação econômico-financeira não é eufórica e isso sempre se reflete, mas de qualquer maneira a gente quer fazer uma campanha modesta", diz.

Nos documentos enviados à Justiça Eleitoral, a chapa tucana, formada por Aécio e seu vice, Aloysio Nunes, prevê despesas com teto de R$ 290 milhões. Na última eleição presidencial, quando era José Serra o candidato do PSDB, os tucanos registraram um teto de R$ 180 milhões (R$ 228 milhões, atualizados).

