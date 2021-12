Território de Irecê deveria ser chamado ´terra da mamona`

Donaldson Gomes, do A TARDE

O título de terra do feijão é cultivado com carinho pela população do território de Irecê, mesmo com uma produção anual de 3,8 mil toneladas, o que corresponde a 1,21% da produção baiana.



Pouco, para quem já respondeu por 50% do produto consumido no Brasil. A bem da verdade, Irecê deveria ser chamada de terra da mamona, uma vez que responde por 63% da produção baiana, com 61 mil toneladas.



A cotação de preços da cultura costuma ser boa, já que além da finalidade energética, o produto serve à indústria de cosméticos. Um alívio para quem cansou das enormes variações de preços do feijão.



Gileno Nunes Alecrim é um dos 30 mil pequenos produtores da região. “Cansei do feijão”, lamenta. Na hora que comparou as condições do mercado, optou pela mamona, que hoje divide espaço com o milho como cultura complementar. Segundo ele, o feijão já “quebrou” muita gente. Quando a safra vinha boa, o preço do produto estava ruim. Quando o preço subia, a safra era ruim. “É muito ruim de acertar”, reclama.



Tão ruim que está sendo colocado de lado. E não apenas por Gileno.



“Água é o nosso problema”, avisa. O poço que armazena água das chuvas não dá conta da irrigação. “A gente depende da chuva mesmo”, lamenta.



O preço da mamona – R$72 a saca – principal cultura produzida por ele é bom. “O problema é produzir, porque mercado tem”, diz.



O agricultor se orgulha de viver os 44 anos de vida até agora da roça de 240 tarefas da família. Tem uma vida relativamente boa: casa arrumada, com curral para os bichos, trator para cuidar da terra e um carro na garagem.



Mas ele é uma exceção. Existe uma preocupação em relação à mão de obra, já que muita gente está indo buscar uma vida melhor nas cidades.







