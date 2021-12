"Temos equipe para combater a inflação", diz Aécio Neves

Adversário da presidente Dilma Rousseff (PT) no segundo turno das eleições, o senador e ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, garante que, se eleito, irá manter os projetos de infraestrutura já previstos para a Bahia e priorizar o Nordeste. Em entrevista exclusiva ao A TARDE, após fazer campanha em Salvador, na sexta-feira, o tucano falou de suas propostas para a economia, a saúde e o combate à corrupção.

A Bahia e o Nordeste dependem muito dos recursos da União. No caso específico da Bahia, existem grandes projetos em curso como a ferrovia Integração Oeste Leste, e outros já aprovados, como a Linha 2 do metrô de Salvador, a duplicação da rodovia BR-101 e o braço da transposição do Rio São Francisco, que beneficiará a região do semiárido baiano. Caso seja eleito, os recursos desses projetos serão garantidos?

Esses projetos são prioritários. Já falamos sobre eles quando eu lancei o programa Nordeste Forte. A minha ação como presidente da República será uma ação republicana, de respeito a todos aqueles que forem eleitos e que vierem a ser eleitos. Então, estabelecerei parcerias com o governo da Bahia, independente do partido do governador, e nós vamos estabelecer prioridades absolutas para o Nordeste brasileiro. Você só vai diminuir a desigualdade tratando os desiguais de forma desigual. Isso significa mais investimentos nesta região, e a infraestrutura será essencial para que o desenvolvimento chegue mais rápido em toda essa região.

O que o senhor pretende fazer para combater a corrupção? O critério de indicação pelos partidos de ministros e diretores de empresas estatais não deveria acabar para privilegiar a meritocracia, visto o que ocorreu na Petrobras ?

Todos nós somos em boa parte aquilo que já fizemos em nossa vida. Eu quando governei Minas Gerais montei um governe com as melhores pessoas, independente de partidos políticos. Por isso os resultados foram muito positivos. Minas tem a melhor educação no Ensino Fundamental, a melhor saúde da região (Sudeste). Meu governo será um governo de excelência, será um governo que vai honrar os brasileiros. Não se verá um governo como se vê agora, compartilhado, dividido em nacos de poder para se obter apoio político. O apoio político que nós vamos ter será pela qualidade do nosso governo. Vamos governar com os melhores, inclusive, muitos melhores da Bahia e do Nordeste.

Quais as propostas do seu futuro governo para melhorar o desempenho da saúde? Como alocar mais recursos para essa área? Será necessário uma nova CPMF?

Não. Na verdade, temos que garantir a aprovação da proposta que tramita no congresso Nacional e que permite 10% dos recursos da União para a saúde. O governo do PT retirou uma parcela importante dos recursos da saúde, ao longo desses 12 anos. Eram 56% da participação da União, hoje é apenas 45% no conjunto dos investimentos. E gestão, gestão eficiente. Eu vou priorizar as clínicas de especialidades. Vamos criar no Brasil 500 grandes clínicas de especialidades, onde o cidadão marca a sua consulta ou por telefone ou pela internet, é atendido por especialista, faz no mesmo local os exames, e já sai dali com os medicamentos. Eu vou dar um grande impulso ao programa Saúde da Família, que foi desprezado por este governo.

O senhor vê algum ponto positivo na sua adversária? Qual? Caso não, explique por quê?

Eu acho que eles tiveram a virtude de ampliar os programas sociais iniciados pelo nosso governo. Mas nós vamos manter as políticas de transferência de renda que foram iniciadas por nós e vamos estabelecer outras que permitam a superação da pobreza e não apenas a sua administração, como parece fazer o PT.

Como o senhor pretende conduzir a economia a partir de 2015 neste ambiente de crise internacional e a necessidade de tornar o País mais competitivo?

A minha candidatura é a única que apresenta condições objetivas de fazer o Brasil crescer, voltar a gerar empregos com previsibilidade. Com política fiscal transparente, com tolerância zero com a inflação e com resgate dos investimentos que vão gerar, aqui, empregos. O atual governo perdeu a capacidade de fazer o Brasil crescer, e País que não cresce não gera empregos. Portanto, nós temos uma equipe altamente qualificada para combater a inflação e voltar a gerar emprego no Brasil.

As mesmas perguntas foram enviadas para a assessoria de Dilma Rousseff (PT) mas as respostas não chegaram até o fechamento desta matéria

