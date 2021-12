TCM divulga lista de prefeituras com contas rejeitadas

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM) entregou, na quarta-feira, 27, uma lista com nomes de gestores públicos baianos que tiveram as contas de gestão rejeitadas nos últimos oito anos ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

A entrega do documento, que conta com mais de 950 processos, foi feita pelo presidente do TCM, Conselheiro Francisco Andrade Netto, ao presidente da Corte Eleitoral baiana, desembargador Mário Alberto Simões Hirs.

Ilhéus, Cruz das Almas e Lençois são alguns dos municípios com os gestores citados. Veja abaixo no "Saiba mais" as listas com as prefeituras investigadas.

Caso as investigações sejam procedentes, os investigados poderão ficar inelegíveis por oito anos. Segundo o presidente do TRE-BA, a lista, foi entregue antes do prazo legal, 15 de agosto, para poder servir como base nos julgamentos dos registros de candidaturas pela Corte Eleitoral.

"Essa relação nos ajuda muito, já que auxilia os juízes, que contestam, ou não, com os pedidos do Ministério Público Eleitoral. Isso porque o julgamento dos Tribunais de Contas é um dos critérios adotados para que seja decretada, ou não, a inelegibilidade do candidato", declarou o TCM.

