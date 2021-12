Sujeira é presença forte no entorno dos locais de votação

A sujeira nas ruas volta a ser protagonista nas ruas neste domingo de eleições, 2. O entorno dos portões de colégios eleitorais estão repletos de materiais políticos.



Um dos maiores colégios eleitorais de Salvador, Colégio Estadual Luiz Viana Filho teve, desde antes do horário de início da votação, o chão nas proximidades do colégio coberto de 'santinhos'.



A situação não foi diferente em outros colégios de votação, em Camaçari e Lauro de Freitas, região metropolitana, no portão do Colégio Estadual Modelo Luis Eduardo Magalhães e no Américo Simas, o chão encontra-se parcialmente coberto com a sujeira.



A entrega de materiais políticos no dia de eleição é caracterizada como crime. Os 'santinhos' pela rua são espalhados com o intuito de converter eleitores que ainda não tem candidatos.

adblock ativo