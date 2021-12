Sucom prorroga vistoria para carros de som para campanhas

Os carros de som que vão funcionar na divulgação de campanhas, no período das eleições deste ano, têm até o dia 20 de agosto para realizar as vistorias. De acordo com a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) o prazo foi prorrogado para garantir que os prestadores do serviço cumpram a Lei Municipal n° 5.354/98, que estabelece os limites sonoros de 70 decibéis, das 7h às 22h, e de 60 decibéis, das 22h às 7h. Até o momento, somente 56 veículos já passaram pelo procedimento.

Vistoria - Os responsáveis pelos automóveis devem comparecer, das 9h às 17h, à sede da Sucom, que fica no Edifício Empresarial Thomé de Souza, Av. ACM, Iguatemi, onde receberão orientações e serão encaminhados ao local das vistorias. Lá, os técnicos do órgão vão fazer a aferição do som e informar o volume máximo permitido. A relação dos veículos vistoriados será encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Lei - Além da legislação municipal, a iniciativa toma como base o Art. 243 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), estabelecendo que propagandas eleitorais que perturbam o sossego público, com algazarra, abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, não serão toleradas.

