Sucessão em Salvador: PT apoia Alice e terá a vice

Após longa e tensa discussão o PT decidiu, no final da noite desta quarta-feira, 13, apoiar a pré-candidata Alice Portugal (PCdoB) para a cabeça de chapa na sucessão da capital baiana, ficando com a vaga de vice, cujo nome será definido nos próximos 15 dias. Os petistas também definiram a coligação PT-PCdoB-PSD para as chapas proporcionais com 30 candidatos. Alice Protugal deve ter um primeiro encontro na tarde desta quinta-feira, 14, com o governador Rui Costa (PT).

O governador será um dos principais cabos eleitorais da chapa de oposição ao prefeito ACM Neto (DEM), que disputa a reeleição com grande popularidade, e deve entrar na discussão para a indicação do vice. O presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, disse para o A TARDE que a ideia é indicar um perfil "seja homem ou mulher", conectado ao debate das questões da negritude, LGBT e outros temas contemporâneos.

Nomes como do vereador Gilmar Santiago e do deputado federal Afonso Florence já estão sendo avaliados.



Na reunião de quarta, que aconteceu no Sindiquímica, parte dos petistas defendia o lançamento de candidatura própria, mas venceu no debate a ala que entendeu que o apoio ao partido aliado seria mais proveitoso no enfrentamento a Neto.

