Sucessão em Feira deve ser pautada pela disputa por indecisos e possível "voto útil"

Com a polarização consolidada entre o prefeito Colbert Martins (MDB) e o deputado federal Zé Neto (PT) em Feira de Santana, em cenário que aponta para um segundo turno na cidade depois de 24 anos, as próximas semanas serão de disputa pelos indecisos e pela expectativa em torno do chamado "voto útil", avaliaram especialistas em transmissão realizada nesta quinta-feira, 15, no A TARDE Conecta.

O parlamentar petista tem 30% das intenções de voto, conforme levantamento A TARDE/Potencial Pesquisa divulgado nesta quinta, enquanto o gestor municipal aparece com 29%. Os demais postulantes somam 16% e os indecisos são 17%.

"O resultado consolida a polarização. A partir de agora, será importante perceber essa movimentação em torno dos indecisos. E vai precisar ser observado como vão ficar as candidaturas menores. Entra aí a questão do voto útil", afirmou o cientista político Cláudio André de Souza, ao levantar a possibilidade de uma migração de votos de candidaturas de menor expressão para os dois principais postulantes.

Ele acrescenta que, pelas próximas semanas, não bastará às campanhas "falar para os convertidos". "A pesquisa mostra que está tudo em aberto, sem um favorito", disse.

O estatístico e especialista em marketing eleitoral Zeca Martins, diretor da Potencial Pesquisa, lembra que, pelo levantamento, o nível de indecisão é maior entre as mulheres, que representam 55% do eleitorado de Feira. Entre as entrevistadas, 21% disseram ainda não saber em quem votar, enquanto somente 12% dos homens afirmaram não ter decidido o voto.

Entre as mulheres, Zé Neto tem 33% das intenções de voto e Colbert, 23%. O prefeito, por sua vez, é o candidato de 35% dos homens, enquanto 27% preferem o deputado - o resultado os colocam em empate técnico no segmento no limite da margem de erro, de quatro pontos percentuais.

Com 7% das intenções de voto, o ex-deputado e radialista Carlos Geilson (Podemos) voltou a ser apontado como peça fundamental para o futuro da eleição em Feira. "Ele tem uma uma reputação pelo seu histórico na comunicação, já teve vários mandatos de deputado. Vai ser um dos definidores do segundo turno, de alguma maneira. No entanto, o segundo turno é binário. Pode haver uma onda de mobilização, de voto útil", pontua Cláudio.

Outro ponto destacado no debate foi a possível influência do governador Rui Costa (PT) e do ex-prefeito José Ronaldo (DEM) sobre o eleitorado. Rui é correligionário de Zé Neto e, pelos números da pesquisa, figura como o principal "cabo eleitoral" da cidade. Zé Ronaldo, por sua vez, apoia a candidatura de Colbert, que assumiu a prefeitura após o democrata deixar o cargo para disputar o governo do Estado em 2018.

Questionados se votariam em um candidato apoiado pelo petista, 52% dos entrevistados responderam que provavelmente ou certamente o fariam. E 38% das pessoas ouvidas afirmaram que provavelmente ou certamente votariam em um postulante apoiado pelo democrata.

Martins ressalta que, apesar de números melhores do governador, vê um equilíbrio entre Rui e Zé Ronaldo na condição de "grandes eleitores". "Rui vai dar a musculatura política necessária para Zé Neto, apesar de eu entender que essa transferência de votos do Zé Ronaldo talvez seja mais enraizada, porque ele já foi prefeito de lá e representa uma grande parte da população de Feira de Santana", disse.

"Pelos números, temos força maior do governador, mas acredito que a fidelidade maior seja a Zé Ronaldo, o que deve fazer as coisas se equilibrarem e se concretizar a tendência de segundo turno", acrescentou o diretor da Potencial.

Na eleição para o governo do Estado em 2018, Zé Ronaldo conseguiu 51% dos votos válidos de Feira de Santana, e Rui obteve 46%, lembra Cláudio, ao destacar a estratégia traçada desde o último pleito pelo PT para a disputa deste ano. "Em 2016, o PT ganhou somente em Lauro de Freitas nos maiores colégios eleitorais. O governador sabia que seria necessário acompanhar esses 20 maiores colégios, e imediatamente eles olharam com Feira com maior perspectiva de ancorar obras", afirmou.

Para o cientista político, a própria candidatura de Zé Neto a deputado federal em 2018 também cumpriu essa função estratégica, com o objetivo de destinar emendas parlamentares à cidade. "Tivemos uma agenda de trabalho do governo do Estado em Feira justamente para neutralizar esse capital político de Zé Ronaldo", avaliou.

