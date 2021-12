Souto vence em 1º turno e Rui passa Lídice, segundo Ibespe

Pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômica (Ibespe), encomendada pelo site Bahia Notícias, mostra que o ex-governador Paulo Souto (DEM) seria eleito em primeiro turno se a eleição fosse realizada agora. A novidade da pesquisa é a ida de Rui Costa (PT) para o segundo lugar com 14% da preferência, seguido de Lídice da Mata (PSB) com 9%, embora o instituto aponte que a margem de erro de 2,6% para mais ou para menos, pode indicar um empate técnico entre os dois.

O candidato do PRTB, Da Luz ficou com 2%. Marcos Mendes (PSOL) e Renata Mallet (PSTU) ficaram com 1%. O número dos que não sabem ou não responderam foi de 13% assim como os que dizem que vão votar em branco ou nulo. Os números são relativos ao método em que um cartão com o nome dos candidatos é mostrado aos eleitores.

Na pesquisa espontânea em que os entrevistados respondem em quem votariam sem receber indicação, Souto tem 20% das intenções de voto, seguido por Rui (7%) e Lídice com 3%. O governador Jaques Wagner (PT), que não é candidato, somou 2%. Os que não souberam ou não responderam na espontânea somaram 55%. Os que votariam em branco ou nulo ficaram em 11%.

A pesquisa, segundo o site, tem margem de confiança de 95% e foi registrada na Justiça Eleitoral sob protocolo nº BA-00009/2014. As entrevistas foram realizadas em 75 municípios baianos entre os dias 8 e 12 de agosto, ou seja, antes da morte do presidenciável Eduardo Campos (PSB), apontada como um fator que vai alterar o cenário político dessas eleições.

