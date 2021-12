Souto: Rui deve desculpa por morte de 37 mil baianos

O candidato do DEM ao governo da Bahia, Paulo Souto (DEM), disse que quem deve desculpas à população é o candidato Rui Costa (PT) pelo "extermínio de 37 mil baianos" nos quase oito anos de governo do PT.



O democrata afirmou que neste período houve um aumento de 96% no número de homicídios no Estado e que o "descontrole" na segurança pública favoreceu o surgimento do crime organizado.



"Quem tem que pedir desculpa ao povo baiano é ele (Rui), que é o candidato do governador (Jaques Wagner) que deixou a nossa Bahia nesta deplorável situação", disse Souto. "É um extermínio dos baianos, um holocausto o que está acontecendo na segurança, saúde, greve de mais de 100 dias na educação e duas greves da PM", lembrou Souto em resposta a Rui que sugeriu, em entrevista publicada terça-feira no A TARDE, que Souto pedisse "perdão" à população.



Terceiro candidato entrevistado pelo apresentador Casemiro Neto no programa "Que Venha o Povo" da TV Aratu - dentro do projeto Vota Bahia, uma parceria dos grupos A TARDE, TV Aratu e Metrópole -, o democrata disse a este jornal, pouco antes do início da entrevista, que o atual governo "perdeu o controle" da área da segurança pública.

"Aí começou a se implantar, com raízes muito fortes, o crime organizado na Bahia", afirmou o candidato.



Mostrando estatísticas do Mapa da Violência, a mesma fonte usada pelo petista para afirmar que Souto entregou o Estado com um aumento de 87% na taxa de homicídios, o ex-governador da Bahia comparou a média anual de mortes violenta em sua gestão (2003 a 2006) com a da gestão do petista Jaques Wagner (2007 a 2013).



"No meu governo, a média anual era de 2,6 mil homicídios por 100 mil habitantes e, depois do PT, subiu para 5,6 mil assassinatos. A situação da segurança , hoje, não precisa nem de números Ela passa simplesmente pela percepção, pelo sentimento das pessoas", disse o governador.



Indagado por Casemiro Neto sobre que medidas adotaria para melhorar a segurança no Estado, Paulo Souto disse que, primeiro, seria reconquistar a relação de confiança entre a polícia e o governo, que "está desgastada". Na área operacional, melhorar a distribuição territorial seguindo o mapa da criminalidade, e trazer para o policiamento das ruas um grande número de policiais civis e militares que, hoje, estão exercendo funções administrativas em repartições públicas.



Sobre as contas do atual governo, Souto disse que o Estado vive uma situação "extremamente difícil, de descalabro financeiro". Ele ressaltou que, a seis meses de o governador deixar o cargo, está buscando operações de crédito não para investimento, mas para cobrir buraco de despesa corrente resultante de "gastos perdulários".



Souto disse, ainda, que o futuro governador deve "examinar com lupa", do ponto de vista legal e jurídico, a operação que está sendo feita com o Banco do Brasil para antecipação de R$ 769 milhões de parte dos recursos dos royalties do petróleo da Bahia até 31 de dezembro de 2018.



Patrimônio ético



O ex-governador aproveitou a participação no programa para rebater as acusações de Rui Costa, feitas ao A TARDE, de que adversários teriam empresas em nome de parentes se beneficiando de contratos com o Estado e a prefeitura.



"Se ele (Rui) tem responsabilidade, precisa dizer claramente as coisas que pensa e o que sabe. Acho que é obrigação dele dizer isso", ponderou Souto, garantindo que não tomará a "carapuça" para si. "Ao longo de minha vida pública, graças a Deus, tenho uma trajetória absolutamente limpa e reconhecida até pelos próprios oposicionistas. Se tem uma coisa que não me aterroriza e que me deixa tranquilo, é a qualidade ética do meu procedimento no setor público".

