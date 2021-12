Souto recebe apoio de vereadores e Lídice fala para rádio de Juazeiro

O candidato do DEM, Paulo Souto, recebeu o apoio oficial da maioria de vereadores da Câmara Municipal de Salvador, em almoço, na quinta-feira, 10.



Organizador do encontro, o líder do Democratas, Léo Prates, contabilizou a presença de 24 vereadores. "O expressivo número de representantes da Câmara revela a força da chapa da oposição em nossa capital", afirmou. Muitos dos vereadores integraram a bancada de apoio ao ex-prefeito João Henrique.



Presente ao almoço, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Câmara (PSDB), considerou oportuno o encontro de Souto com os vereadores. "Pela primeira vez, a maioria esmagadora do Poder Legislativo municipal apoia uma candidatura a governo do estado. Isto demonstra a força e o prestígio de Paulo Souto com o maior colégio eleitoral entre as cidades baianas", afirmou.



O vereador Marco Prisco (PSDB) disse que o evento simbolizou a união de um grupo que já mudou Salvador e quer mudar a Bahia. "Na Bahia não há administrador público melhor do que Paulo Souto, que realizou excelente trabalho nas vezes em que governou nosso estado. Ele vai dar um jeito em nossa Bahia, arrasada pelo PT". Também participaram do evento Tiago Correia (PTN), Heber Santana (PSC), Tia Eron (PRB), Marcel Moraes (PV), Cláudio Tinoco (DEM), Alfredo Mangueira e Pedrinho Pepê (ambos do PMDB), Joceval Rodrigues (PPS), Alberto Braga (PSC), Alan Castro (PTN), Ana Rita (PROS), Toinho Carolino (PTN), Kiki Bispo (PTN), Geraldo Jr. (PTN), Palhinha (DEM), Alemão (PR), Beca (PTN), David Rios (PROS), Leandro Guerrilha (PSL), Carlos Muniz (PTN) e Cátia Rodrigues (PROS).



Entrevista



Uma das principais atividades de campanha de Lídice da Mata (PSB) foi a entrevista concedida, ontem, para a Rádio Juazeiro AM. Ela criticou o governo da presidente Dilma Rousseff (PT), considerando que "o grande processo de inclusão social" iniciado no governo do ex-presidente Lula teria "paralisado" com Dilma. Disse que o eleitor precisa de uma terceira via, que seria o PSB, já que o projeto do DEM/PSDB seria um atraso na vida do país e da Bahia.



Em relação ao estado, afirmou que muitos baianos apostaram na mudança há oito anos (com a eleição de Jaques Wagner) e "viram que ela ocorreu só pela metade".



Classificou a "desigualdade social" como uma das grandes questões da Bahia e prometeu, caso chegue ao governo, integrar as cadeias produtivas da Bahia para unir o estado. "Esse é nosso grande desafio". Lídice anunciou para os ouvintes de Juazeiro e região que possivelmente no dia 19 de julho o candidato do PSB à presidência da república, Eduardo Campos, vai visitar a cidade.

