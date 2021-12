Souto propõe quatro ações para diminuir violência na Bahia

O democrata Paulo Souto disse nesta segunda-feira, 15, que pretende frear o crescimento da violência na Bahia com base em quatro passos: "reconquistar a relação de confiança com a polícia; aumentar contingente (mas também redistribuir melhor); ampliar a integração entre as Polícias Militar a Civil e criar Companhias Especiais no interior (mas sobretudo dar maior capacidade operacional as existentes)".

De acordo com ele, "essas medidas tendem a reduzir ou controlar a violência" no Estado. Souto afirmou, em entrevista à TV Record, que o governador deve participar diretamente da gestão da segurança pública.

Além das ações diretas no setor, o ex-governador também defende a realização de projetos sociais nas áreas com maior índice de criminalidade para evitar que os jovens sejam atraídos pelo tráfico de drogas. Segundo o democrata, essas regiões devem ser prioritárias na instalação de escolas de tempo integral, por exemplo.

