Souto promete auxílio a prefeituras para descarte de lixo

Auxílio para as prefeituras na ação de descarte do lixo é uma das propostas do candidato a governador, Paulo Souto (DEM). No último dia 2 acabou o prazo para que prefeituras de todo o País apresentassem planos de descarte adequado dos resíduos sólidos.

A determinação é da Lei 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A legislação estabelece a necessidade das prefeituras criarem planos de gestão, desativação dos lixões e adoção de coleta seletiva.

"A falta de uma política eficaz para enfrentar esse grave problema colabora para a degradação do meio ambiente, com reflexos negativos na saúde e qualidade de vida das pessoas", afirmou Souto.

Para o candidato uma política nesse sentido passa pela fiscalização rigorosa e formação de consórcios para a operação dos aterros.

