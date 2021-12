Souto pede "humildade" a Jaques Wagner e Rui Costa

O pré-candidato do DEM ao governo, Paulo Souto, reagiu às novas críticas que lhe foram dirigidas pelo governador Jaques Wagner e o pré-candidato petista Rui Costa, que disse que Souto falava "inverdades". "Quem ouve o discurso de Wagner e de seu candidato percebe claramente a arrogância desse grupo que está há oito anos no poder. Eles só faltam dizer que a Bahia foi descoberta em 2007, ano em que assumiram o poder", disse, aconselhando Wagner e Rui a terem mais "humildade para reconhecer o que outros governos fizeram antes deles".



Conforme Souto, "parece que eles não são governo, são ainda oposição. Se acostumaram a ser pedra e agora não querem ser vidraça. Porque quando o governo do PT não consegue resolver um problema, a culpa é sempre da herança maldita. Um governo precisa ser responsável pelo seus atos. Precisa assumir suas responsabilidades".

