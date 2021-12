Souto explica ausência de foto de Serra em fachada de comitê

Cristina Laura, da sucursal Juazeiro

Outros candidatos:

Questionado sobre a ausência do nome do candidato a presidente José Serra (PSDB) na fachada de seu comitê em Salvador, o candidato a governador do DEM, Paulo Souto, riu e disse que o material do presidenciável não foi enviado a tempo.



“Não recebemos o material oficial dele, mas já recebemos agora e será implantado. Estamos fazendo toda campanha juntos. O que interessa não é isso. O que interessa é que a minha voz e a minha atitude são de que o PSDB e o DEM estão unidos no plano federa lpara apoiar José Serra, no plano estadual para apoiar nossa chapa e muitos municípios como em Juazeiro, os dois partidos também estão juntos”, assegurou.



Paulo Souto esteve em Juazeiro (500 km de Salvador),. na quarta, 21, numa visita que começou no Mercado do Produtor, onde conversou com comerciantes do entreposto comercial que registra fluxo mensal de 6 mil veículos e movimenta mais de R$ 800 milhões por ano. Acompanhado por deputados, vereadores e correligionários, Souto chamou a atenção de quem estava trabalhando no mercado como o comerciante Izael Vieira Marinho.



Paraibano radicado em Petrolina (PE) ele comercializa goiaba e maracujá e acredita que as melhorias para o mercado possam vir a partir da atenção dos governantes.

