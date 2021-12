Souto e ACM Neto dizem que PT faz aliança com base no fisiologismo

A comparação entre governos e política de alianças continua sendo motivo para a troca de acusações entre os grupos que este ano estão disputando o governo do estado.



O candidato do DEM, Paulo Souto, afirmou que a aliança das oposições não foi construída à base do "fisiologismo", como acusa ter ocorrido com a do PT. Ele preferiu não responder às declarações do governador Jaques Wagner (PT), que classificou as gestões passadas como "sem rumo". "Acho que eles estão falando muito sobre nós, precisam falar sobre eles", disse.



Souto participou na manhã de quinta-feira, 26, junto com o prefeito ACM Neto (DEM), da convenção estadual do PSC, que contou também com a presença do candidato à presidência da república da legenda, o Pastor Everaldo.



Na visão de Souto, seria "muito diferente fazer uma aliança como estamos fazendo, na oposição, sem ter o governo". Isso porque, disse, a aliança que o governo do PT fez em 2010 foi baseada no "loteamento antecipado do governo e mais do que isso: durante o governo criaram secretarias para atender a interesses partidários menores". Para o candidato, a aliança das oposições "é em torno de expectativa, de esperança que a população tem de um governo, de modo que, na gênese, essas alianças são totalmente diferentes".



"Equipe técnica"



O prefeito ACM Neto reforçou, afirmando que sua equipe de governo não foi montada com base no fisiologismo. "Tivemos a capacidade de criar uma equipe eminentemente técnica, que não está ligada a nenhum tipo de barganha política, o que não significa que não se precise aproveitar quadros políticos. Mas a minha equipe de governo na prefeitura é uma demonstração clara de como o DEM enxerga como deve ser montado um governo".



Neto disse ser "avalista" de que, caso seja eleito, Souto "vai reforçar essa palavra: que nenhum dos entendimentos que foram construídos com todos os partidos que compõem essa aliança passou por loteamento de cargos ou por fatiamento futuro de governo. Isso não existiu, não vai existir, essa não é uma prática do Democratas, não é nosso estilo de trabalhar".



O prefeito só ficou desconfortável quando indagado sobre a situação criada com o apoio da chapa das oposições a três candidaturas à presidência da república.



Preferencial



O candidato preferencial é o tucano Aécio Neves, mas os oposicionistas estão ajudando a construir outros dois palanques presidenciais na Bahia, a do PV com a chapa Eduardo Jorge, que tem como vice a vice-prefeita de Salvador, Célia Sacramento, aliada de ACM Neto, e agora a do Pastor Everaldo, já que o PSC fechou acordo para apoiar a chapa do DEM/PMDB/PSDB para o governo da Bahia.



"A eleição nacional é uma eleição de dois turnos. Se o Pastor Everaldo for ao segundo turno, por exemplo, e o governador Aécio não, ele pode ter o apoio do governador Aécio. Se o Aécio vai e o pastor Everaldo não vai, a recíproca poderá ser verdadeira e, com isso, a gente cria um ambiente de diálogo para ter um diálogo para frente", tentou justificar.



O Pastor Everaldo reforçou: "Graças a Deus estamos numa democracia, aqui não é Cuba, permite essa solução de vários palanques e várias alianças nos estados. Eu aqui vou pedir voto para o governador Paulo Souto".

