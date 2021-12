Souto defende consolidação de voto dos eleitores nele

O democrata Paulo Souto defendeu nesta terça-feira, 16, que as pesquisas demonstram "claramente a consolidação" da intenção dos eleitores baianos de votar nele. Questionado durante entrevista à TV Bahia do motivo de ter crescido apenas 4% entre julho e setembro de acordo com levantamento do Ibope, o candidato justificou que esse percentual é resultado de já ter começado com uma base alta (42%).

"Para mim, esse é um fator positivo, porque mantive sem qualquer queda". Na última pesquisa divulgada em 10 de setembro, o democrata aparece com 46% das intenções de voto, enquanto o petista Rui Costa varia de 8% em julho para 24% em setembro.

Souto também destacou que essa eleição é marcada pela separação do voto para o pleito nacional do estadual. O posicionamento é feito após o democrata falar que o desempenho de Aécio Neves (PMDB), que está em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de votos, não está influenciando na sua campanha.

