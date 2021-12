Souto aumenta tom de críticas a Wagner na TV

Larissa Oliveira, A TARDE On Line

Candidato ao governo do Estado pelo DEM, Paulo Souto elevou, em programa eleitoral exibido nesta sexta-feira, 27, o tom de críticas ao governador candidato à reeleição Jaques Wagner (PT). O DEM, que começou o programa apontando a ineficiência do governo em gerar empregos e enaltecendo seus feitos na área, mostrou uma inserção sobre o aumento de violência na Bahia. Depois dos números, foram exibidos os seguintes dizeres: “Ou a gente muda, ou a gente morre”. Em seguida, Souto disse que o governador não deveria se comprometer com avanços, e sim pedir desculpas à população.

Geddel Vieira Lima (PMDB) mostrou a propaganda de Jaques Wagner em 2006 e afirmou que ele não cumpriu as promessas feitas, como o aumento da remuneração policial e do Bolsa Família. Novamente, o programa explorou que Geddel realizou 6.000 obras de infraestrutura em apenas três anos como ministro da Integração do governo Lula.

Wagner, que recorreu a imagens do comício realizado em Salvador na última quinta-feira, 26, exibiu as falas de Dilma Rousseff (PT) e do presidente Lula. Ambos os petistas pediram votos para o governador, chamado por Lula de “companheiro” e “irmão”. Em seguida, Wagner mostrou ações do governo, como o Hospital da Criança em Feira de Santana e o estádio de Pituaçu em Salvador.

Esclarecimentos – O PSTU prestou esclarecimentos sobre o indeferimento dos das candidaturas de Carlos Nascimento a governador e do vice Daniel Romero. O partido informou que as duas candidaturas seguem normalmente e insinuou que sofre preconceito, já que candidatos “ficha-suja” teriam sido liberados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-Ba). Os candidatos foram impedidos de concorrer aos cargos por terem apresentado documentação incompleta. “Tentaram tirar as candidaturas socialistas da disputa duas vezes, e por duas vezes continuaremos concorrendo”, afirmou Carlos Nascimento.

Disputa tripla – Além de Lídice da Mata (PSB) e de Walter Pinheiro (PT), que mostraram imagens Dilma no comício pedindo o voto casado ao Senado, César Borges, candidato pelo PR, também recorreu à indicação da presidenciável. Borges exibiu um vídeo em que Dilma afirma que ele também é companheiro de Lula.

