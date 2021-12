Souto adota tom saudoso em sabatina da OAB

Danielle Villela, do A TARDE On Line

A participação de Paulo Souto (DEM) nesta quinta-feira, 19, na série de sabatinas promovidas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA) foi definida como “cavalheiresca” pelo presidente da entidade, Saul Quadros. Segundo aspirante ao Palácio de Ondina a comparecer ao evento, o democrata adotou um tom saudoso para defender os resultados de suas gestões à frente da administração estadual e evitou críticas diretas ao atual governador Jaques Wagner (PT), só atacando de forma mais enfática questões relativas à atração de investimentos e segurança pública.



“Aquele avanço que a Bahia vinha tendo em relação à média nacional se reduziu muito nos últimos tempos”, avaliou o ex-governador. Souto considera que o estado sofreu um processo de “perda de prestígio no Nordeste”, com queda na arrecadação e na atração de novos empreendimentos. Ao comentar a instalação do Pólo Têxtil, em Pernambuco, o candidato chegou a cobrar um posicionamento de Wagner. “Tinha tudo para ser na Bahia. Foi uma decisão política esdrúxula e o governador tinha a obrigação de dizer: isso não foi justo”, atacou.



Nos demais momentos da sabatina, Souto preferiu mostrar dados comparativos entre os períodos de 2003-2006 e 2006-2009 em áreas como segurança pública, saúde, educação, emprego e economia, como gancho para a apresentação de suas propostas. O candidato relativizou os números referentes à geração de emprego, considerando que o crescimento ocorreu exclusivamente na área de construção civil. “Foi realmente um aumento excepcional. Mas no comércio, indústria e na agricultura cresceu muito pouco”, ponderou.



Segurança – Assim como o candidato Geddel Vieira Lima (PMDB), sabatinado na última terça-feira, 17, Paulo Souto também deu grande destaque às críticas e propostas na área de segurança pública. “Não pode prevalecer a ideia de que é problema nacional e não tem como resolver. São Paulo, Rio de Janeiro e Recife adotaram medidas e foram capazes de reduzir”, disse em relação ao índice de homicídios registrados em Salvador e em todo o estado. “Há portanto um problema de gestão na área de segurança”, ressaltou.



O democrata defendeu a ocupação policial em regiões com altos índices de criminalidade, integradas a ações nas áreas de saúde, educação, esportes e cultura. “Precisamos retomar o controle do Estado em algumas áreas onde o cidadão não pode circular livremente. Vamos esconder isso o tempo todo? A pior coisa do mundo é você resistir aos fatos”, alfinetou.



Entre outras propostas, o candidato defendeu ainda a criação de uma agência especial de inteligência, aumento do efetivo policial, melhorias do sistema penitenciário e ações de desarmamento, além de iniciativas de proteção à mulher, idosos e crianças. “Nós temos que refletir tudo isso na possibilidade de aumentar o orçamento da segurança”, ponderou.



“Temos que achar uma forma de cuidar daqueles que não estão na escola e são presas fáceis para o tráfico de drogas. Mesmo na informalidade deve ser oferecida a oportunidade de qualificação”, defendeu. Na área da educação, Souto também propôs flexibilização e abertura do currículo do Ensino Médio para integrar atividades profissionalizantes.



Sustentabilidade - No bloco de perguntas formuladas pelos conselheiros seccionais e advogados presentes, o candidato afirmou que a concepção de desenvolvimento sustentável está “absolutamente absorvida” e defendeu a introdução do mérito como critério de remuneração dos servidores públicos. “A administração pública está cada vez mais complexa e precisamos de gente qualificada”, pontuou, considerando em seguida que a classe enfrenta “problemas sérios na área da educação, saúde e segurança”.



Souto também se mostrou favorável à adoção de mão-de-obra terceirizada nos quadros do Estado, dando como exemplo a administração de hospitais públicos por organizações filantrópicas. “Tem sido eficiente para o cidadão a terceirização de certos serviços públicos e isso não é privatização”, considerou.

