Souto acha que morte de Campos não altera a eleição na Bahia

O democrata Paulo Souto disse não acreditar que as mudanças na campanha presidencial após a morte de Eduardo Campos interfira na eleição na Bahia. "É claro que é cedo para dizer isso. Mas algumas pesquisas no interior não indicam, mesmo nesse momento de certa comoção, nenhuma alteração substantiva aqui na Bahia. Indica efetivamente que o segundo turno será inevitável na área federal. Mas não parece que as eleições estaduais possam ter alguma alteração substantiva por esse motivo (morte de Eduardo Campos e indicação de Marina Silva para substituí-lo)". O candidato ao governo da Bahia falou nesta terça-feira, 19, em entrevista à rádio Metrópole, em programação do projeto Vota Bahia, em uma parceria com os grupos A TARDE e Aratu.

Horário eleitoral

O período de propaganda eleitoral na TV e rádio começa nesta terça e Souto disse que pretende utilizar o espaço para ressaltar os projetos considerados bem sucedidos nos seus dois governos, mas, sobretudo, para questionar a gestão atual. "Quero questionar o que está acontecendo agora na Bahia e apresentar propostas (para resolver os problemas)".

O democrata reconhece possíveis falhas em seus mandatos, mas não se esquivou ao ser questionado quais eram seus pontos fracos. "Eu não sei. Certamente poderia ter feito mais em algumas áreas", disse. "Qualquer pessoa de bom senso sabe que governo nenhum pode tudo em nenhum momento. Mas não pode é pegar uma situação e deixar pior do que estava", completou.

Souto destacou sua gestão como inovadora e citou projetos como a criação do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e o Viver Melhor. O candidato também reconhece, mesmo sem citar exemplo, que o governo petista fez ações boas. Ao falar nisso, ele disse que, caso eleito, não pretende interromper bons projetos, como obras de infraestrutura, desde que haja garantia de verba para finalização do serviço.

O candidato destacou as falhas na gestão atual nas áreas de saúde, apontando a dificuldade da população em marcar procedimentos médicos ou conseguir vagas em hospitais. Ele também reclamou da violência no estado e da relação do governo com as polícias. Para Souto, é necessário reconquistar a confiança da categoria.

Vota Bahia

Essa semana, Mário Kertész está entrevistando os candidatos ao governo da Bahia. Na quarta, 20, ele conversa com Rui Costa (PT) e na quinta, 21, com Lídice da Mata (PSB).

Os postulantes ao estado voltam a ser entrevistados entre os dias 25 e 28 de agosto na TV Aratu. O grupo A TARDE promove sabatinas com eles nos dias 1ª, 8, 15 e 22 de setembro. Os candidatos também voltam a conversar com Mário Kertész entre 9 e 12 de setembro.



Para fechar a programação do Vota Bahia, a TV Aratu realiza debates com os candidatos ao Senado e governo estadual.

