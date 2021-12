Solidariedade nasce grande na Bahia, afirma Medrado

O deputado federal Marcos Medrado, presidente do Solidariedade na Bahia, espera filiar no novo partido até final da próxima semana (sábado, dia 5), quando termina o prazo para inscrição visando às eleições de 2014, quatro deputados federais, dois estaduais, 30 prefeitos e 160 vereadores (dos quais três de Salvador).

Ele retornou de Brasília, nesta quinta-feira, 26, após participar da primeira reunião da executiva nacional do partido, e em Salvador pretende finalizar as negociações para atrair os filiados. Por essa razão, só confirma os nomes dele e dos deputados federais Arthur Maia e Luiz Argolo.

Outra decisão já tomada é que na Bahia o Solidariedade estará na base de apoio do governador Jaques Wagner (PT) e, por essa razão, pretende reivindicar cargos na gestão estadual. "Ninguém faz política sem participar de governos", afirmou.

Com Dilma



Por outro lado, informou que, ao contrário da posição do presidente nacional do novo partido, o deputado Paulinho da Força, que se declarou inimigo da presidente Dilma Rousseff - manifestando o desejo que o Solidariedade marche com a candidatura presidencial do tucano Aécio Neves -, não existe uma posição fechada nesse sentido. Ele acha, inclusive, que a maioria dos integrantes quer apoiar Dilma.



"Depois dessa declaração do Paulinho, na reunião da executiva, a maioria dos integrantes defendeu que antes de tomar uma decisão o partido vá ouvir a presidente Dilma", disse, ponderando que como o partido está sendo formado agora será preciso sondar a opinião dos seus membros em todo o País.

Caso o Solidariedade fique mesmo com Aécio, Medrado declarou que haveria então dois palanques na Bahia. "Terei que subir em dois palanques, no do candidato do governador Jaques Wagner para sucedê-lo e, eventualmente, no de Aécio para presidente". Explicou que, no ato de formação, os integrantes do partido acordaram que não iriam vincular a eleição nacional com a local.



Em relação à administração do prefeito ACM Neto (DEM), a princípio, o Solidariedade não integrará a base de apoio. Contudo, Medrado assinalou que vai procurar o prefeito antes de tomar qualquer decisão.

