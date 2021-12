Socialista diz que troca de apoios é a causa de infidelidade

O coordenador da campanha ao governo estadual da senadora Lídice da Mata (PSB), Antônio Carlos Tramm, considera que o "troca-troca" de apoios que se repete em todas as eleições é um sinal da fragilidade do sistema federativo atual, bem como das leis eleitorais que permitem a prática escancarada da infidelidade partidária.



"Enquanto não tivermos uma verdadeira reforma política, este cenário se repetirá. Os prefeitos continuam sendo forçados a ser aliados do governador ou do presidente para ter acesso a recursos e governar bem. Isso precisa mudar", disse Tramm.



Força gravitacional



O cientista político Joviniano Neto diz três aspectos motivam o troca-troca de apoios. "O primeiro é a força gravitacional do governador que tem a caneta. Outro aspecto é a chance de vitória de um candidato. A terceira é a flutuação do eleitorado. Os prefeitos não podem ir contra aquilo que desejam suas bases, uma vez que estamos em um regime representativo", avaliou.



Ela aponta ainda que não foi superada uma longa cultura segundo a qual só governa bem quem for aliado ao governador. "Isto foi algo muito difundido aqui na Bahia por ACM", disse Joviniano. Ele explica que estas mudanças de posição de prefeitos têm pouca relação com mudanças ideológicas.



Ele diz que, neste cenário, a candidata mais prejudicada é Lídice da Mata, que não tem a "caneta", nem se firmou como alternativa.

