Sobe para 2.823 número de urnas substituídas em todo país

Subiu para 2.823 o número de urnas substituídas nestas eleições. De acordo com o quinto boletim divulgado há pouco pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), isso corresponde a 0,65% do total de 428.894 urnas usadas no pleito de 2014. Apenas duas seções tiveram de abandonar o equipamento e operar com votação manual.

Ainda segundo o boletim das 17h, foram registradas até o momento 796 ocorrências. Deste total, 281 resultaram em prisões, sendo 152 por boca de urna, 39 por divulgação de propaganda e 20 por transporte ilegal de eleitores.

Em 64 países, a votação já foi encerrada. Segundo o TSE, mais de 350 mil eleitores foram cadastrados pela Justiça Eleitoral para votar para presidente da República fora do Brasil.

Os primeiros brasileiros a votar moram em Wellington, na Nova Zelândia, onde o pleito foi iniciado às 17h de ontem (25). Em seguida, votaram os eleitores da Austrália, Filipinas, Indonésia, Malásia, China, do Japão, Timor Leste, de Cingapura e Taiwan. Os últimos serão os brasileiros que residem em São Francisco, nos Estados Unidos. Lá, a votação começou às 13h ( horário de Brasília) de hojre (26).

De acordo com o TSE, o maior colégio eleitoral brasileiro no exterior fica nos Estados Unidos, com mais de 112,2 mil eleitores cadastrados em dez cidades. As maiores concentrações estão em Miami (22,294), Nova York (21,240) e Boston (18,181).

